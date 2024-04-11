Ученые рассказали об опасности загара

Эксперты из Манчестерского университета в Великобритании поведали об опасности загара. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что нахождение на ярком солнце снижает бактериальное разнообразие на поверхности кожных покровов – это поышает риск развития дерматита, экземы и псориаза.

Сообщается, что для участия в проведенном исследовании были отобраны добровольцы, которые готовились отправиться на отдых в теплые страны.

Информируется, что перед началом отпуска специалисты проанализировали состояние кожи каждого человека и оценили число и состав актинобактерий, протеобактерий и фирмикутов на ее поверхности.

Указывается, что в первый, 28-й и 84-й день после возвращения домой состав микробиома кожи добровольцев был проанализирован повторно.

Выяснилось, что у людей, которые дольше всего находились на солнце (не избегали загара) было снижено количество протеобактерий на коже в первый день после отпуска.

Поясняется, что протеобактерии – наиболее многочисленная группа бактерий в целом, в которую входят 1 534 вида, что составляет примерно треть от всех известных видов бактерий.

Говорится также, что сокращение количества и разнообразия протеобактерий, присутствующих на коже, является признаком нарушения ее микробиома.

Подобные нежелательные изменения могут стать причиной таких заболеваний, как дерматит, экзема и псориаз.

Резюмируется, что микробиом кожи восстанавливается спустя 28 дней после прекращения усиленного воздействия ультрафиолетового излучения.

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