«Убить их всех»: ИГИЛ предупреждает о возможных терактах на матчах 1/4 финала Лиги чемпионов

Испанское издание Marca сообщило о том, что фонд Аль-Азаима, которое распространяет сообщения террористической организации Исламское государство, или ИГИЛ, опубликовало изображение с вооруженным человеком и названиями арен, на которых пройдут первые четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов на этой неделе — «Эмирейтс Стэдиум», «Парк де Пренс», «Метрополитано» и «Сантьяго Бернабеу».

На картинке также присутствует надпись «Убить их всех».

Отметим, в первых матчах 1/4 финала Лиги чемпионов мадридский «Реал» сыграет с «Манчестер Сити», «ПСЖ» — с «Барселоной», «Арсенал» примет «Баварию», а «Атлетико» встретится с «Боруссией» из Дортмунда.

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