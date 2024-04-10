Назван огромный плюс японской диеты

Эксперты из Ливерпульского университета в Великобритании поведали о пользе японской диеты. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что соблюдение классической японской диеты, которая предусматривает употребление мисо, водорослей, чая, грибов, соевых бобов, рыбы, оказывает положительное влияние на объем мозга у женщин и предотвращает потенциальное возрастное снижение когнитивных способностей.

Во время своего исследования специалисты собрали информацию о пищевых привычках 1 636 взрослых японцев в возрасте от 40 до 89 лет.

Также людей попросили сообщить, что они ели и пили в течение трех дней до начала эксперимента.

Сообщается, что 589 добровольцев придерживались традиционной японской диеты.

Кроме этого, 697 участников питались по западному типу, который характеризовался большой долей углеводов, жиров, сладких напитков и алкоголя в рационе.

Еще 350 человек придерживались растительной диеты и употребляли много молочных продуктов.

После этого люди прошли магнитно-резонансную томографию для оценки вероятности прогрессирования атрофии головного мозга (потери нейронов). Возрастная атрофия мозга выступает значимым маркером снижения когнитивных способностей и деменции.

Выяснилось, что повышенное потребление рыбы, морепродуктов, соевых продуктов, грибов, водорослей и чая предотвращало возрастное снижение объемов мозга и его атрофию.

Примечательно, что данный эффект проявлялся только у женщин.

Резюмируется, что определенные питательные вещества (такие как магний) и растительные эстрогены, содержащиеся в рыбе, моллюсках, грибах, цельнозерновых продуктах и бобовых, оказывают более сильное защитное воздействие на женский мозг.

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