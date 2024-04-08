СМИ узнали о возможном визите Зеленского в ЮАР

Президент Украины Владимир Зеленский планирует в этом году посетить Южно-Африканскую Республику. Об этом сообщило местное издание Business Day со ссылкой на слова министра международных отношений и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор.

Зеленский планирует посетить ЮАР с официальным государственным визитом в ближайшие несколько месяцев в рамках налаживания связей с африканскими странами на фоне изнурительной войны с Россией.

Пандор заявила, что украинский президент выразил намерение посетить страну, чтобы «установить более прочные торговые связи с ЮАР, а также обсудить характер отношений, которые, как он надеется, возникнут после урегулирования войны».

Напомним, в одной из стран Африки заработало посольство Украины.