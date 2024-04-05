СМИ пишут, что Украину не пригласят в НАТО в июле

В июле на саммите НАТО в Вашингтоне Украина не получит официальное приглашение вступить в Альянс. Об этом, ссылаясь на свои источники среди чиновников в оборонном блоке, пишет издание The New York Times.

Информируется: «Чего Украина хочет, так это официального приглашения присоединиться к НАТО. Но этого не произойдет в ходе торжеств, запланированных на июль».

Уверяется, что у Альянса якобы нет желания брать нового члена, из-за которого тот может оказаться втянутым в войну.

Информируется также, что НАТО ищет некий срединный вариант для нашей страны, показатель того, что Украина в долгосрочной перспективе обеспечен его поддержкой.

Резюмируется: «Что этот вариант будет из себя представлять, пока остается неясным».

Ранее в НАТО рассказали, зайдут ли их боевые подразделения в Украину.