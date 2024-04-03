Философ объяснил, почему мы видим пикантные сны

Популярный нейрохирург, нейробиолог, исследователь и доктор философии из США Рахула Джандиала рассказал кое-что любопытное. Он объяснил, почему люди видят эротические сны.

По его словам, подобные сновидения могут представлять собой эволюционную когнитивную платформу для подготовки человека к продолжению рода.

Американец сообщил, что эротические сны снятся многим людям.

Так, по результатам различных опросов, подобные сновидения время от времени видят 90% британцев, 87% немцев, 77% канадцев, 70% китайцев, 68% японцев и 66% американцев.

Информируется, что одиноким мужчинам чаще снятся эротические сны по сравнению с теми, кто состоит в стабильных партнерских отношениях или браке.

В то же время, как оказалось, женщины сообщают об увеличении числа таких снов, когда они находятся в состоянии тоски по партнеру.

Эксперт поясняет, что в эротических снах людей чаще всего присутствуют сексуальные контакты, которые неосуществимы или табуированы в реальной жизни, но это не свидетельствует о каких-либо скрытых желаниях.

Сказано, что такие сны могут не означать неудовлетворенность текущими отношениями или стремление вступить в новые.

Уточняется, что эротические сны могут представлять собой эволюционную когнитивную платформу для подготовки человека к продолжению рода.

Резюмируется, что способность к таким сновидения наделяет людей гибкостью либидо и умением активизировать его в каких-либо экстремальных обстоятельствах.

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