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Новости > Американцы озвучили диету для психического здоровья

Американцы озвучили диету для психического здоровья

Агата Кловская
03.04.24 15:27
59
Американцы озвучили диету для психического здоровья

Специалисты из Стэнфордского медицинского университета поведали, какая диета способна укрепить психику. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что кетогенная диета, то есть питание с минимальным количеством углеводов в рационе, может улучшить психическое состояние людей с шизофренией и биполярным расстройством.

Всего в проведенном американцами исследовании принял участие 21 взрослый доброволец с диагностированной шизофренией или биполярным расстройством.

У этих людей были различные нарушения обмена веществ, такие как ожирение и лишний вес, резистентность к инсулину, гипертриглицеридемия (избыток триглицеридов в крови), дислипидемия (аномально высокое или низкое содержание липидов в организме) и нарушение толерантности к глюкозе (скрытый сахарный диабет).

Сообщается, что участников эксперимента проинструктировали придерживаться кетогенной диеты, в соответствии с которой примерно 10% суточных калорий приходится на углеводы, 30% – на белки и 60% – на жиры.

Ученые же отслеживали корректность соблюдения диеты, еженедельно измеряя уровни кетонов в крови участников.

Поясняется, что кетоны представляют собой кислоты, вырабатываемые при расщеплении жиров вместо глюкозы для получения энергии.

Во время опыта добровольцы проходили различные психиатрические обследования.

По завершении срока диетического вмешательства исследователи выяснили, что у людей снизилось кровяное давление, индекс массы тела, уровни триглицеридов и сахара в крови, а также показатели резистентности к инсулину.

Также подопытные продемонстрировали клинически значимое ослабление симптомов шизофрении и биполярного расстройства, и сообщили о более высоком качестве сна и большей удовлетворенности жизнью.

Ранее британцы назвали причины ускоренного старения мозга.

Тэги: ученые, здоровье, мир, наука, диета

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