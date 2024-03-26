Американский гастроэнтеролог поведал о неочевидной опасности клетчатки

Популярный американский гастроэнтеролог Саймон Смейл рассказал о неочевидной опасности клетчатки. Стало известно, почему нельзя ею злоупотреблять.

Так, по его словам, увеличение доли клетчатки, то есть неперевариваемых волокон из растительной пищи, в рационе питания способно стать причиной усугубления запоров.

Эксперт пояснил, что данный термин относится ко всем частям растительной пищи, которые не могут перевариваться или усваиваться организмом.

Сообщается, что растительные волокна в изобилии содержатся в овощах, фруктах, бобовых и цельном зерне.

Информируется, что клетчатка служит пищей для полезных кишечных бактерий, предотвращающих заболевания желудочно-кишечного тракта, а также необходима для нормального пищеварения.

Впрочем, как поведал специалист, людям с частыми запорами нужно с осторожностью употреблять этот пищевой компонент.

Сказано, что 15-30% людей пациентов с хроническим запором страдают кологенной формой нарушения регулярного опорожнения кишечника или запором медленного транзита, который связан со снижением скорости продвижения кишечного содержимого при отсутствии анатомических аномалий.

Говорится, что увеличение доли потребляемой клетчатки может стать причиной усугубления запоров, поскольку больший объем пищевых масс будет выводиться из организма с еще медленнее.

Резюмируется, что избыток пищевых волокон способен спровоцировать боль и ощущение вздутия в животе.

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