Белый дом не поддерживает предоставление помощи Украине в кредит

Конгрессменам следует одобрить дополнительную помощь Украине, а не обсуждать идеи о предоставлении этого финансирования в кредит. Об этом заявила представительница Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге 19 марта, передает Интерфакс-Украина.

«Мы видим, как Украина теряет позиции на поле боя из-за бездействия Конгресса в последние несколько месяцев. Поэтому единственный правильный вариант — это дать Украине то, в чем она нуждается: пакет дополнительного финансирования», — отметила она, имея в виду вариант помощи, который ранее одобрил Сенат США.

Напомним, республиканцы в Конгрессе хотят оформить часть помощи Украине в виде кредита.