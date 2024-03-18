Сергей Тронь: криптоаферист втягивает доверчивых граждан в новую финансовую пирамиду, - СМИ

Сергей Тронь, владелец компании White Rock Management, криптобизнесмен с тёмным прошлым, один из немногих, кто выиграет от ожидаемой многими легализации грязных денег, спрятанных в крипте. Об этом пишет сайт Крайм.

Издание отмечает, что Сергей Тронь буквально «завалил» интернет рассказами о пользе биткоина для национальной экономики и о том, как криптовалюта подымет Украину из руин после войны. «Анализ сотен публикаций, ньюзмейкером в которых выступает Сергей Тронь, показывает, что мы имеем дело с весьма примитивной, но длительной и затратной информационной кампанией, нацеленной на создание персонажу позитивного имиджа», — пишет издание.

Отмечается, что за красивыми фразами Сергея Тронь, скорее всего, прячется попытка «втягивания доверчивых граждан в построенную на „крипте“ финансовую пирамиду».

Сергей Тронь представляет себя, как основателя и владельца швейцарской компании White Rock Management AG и инвестфонда Parea Foundation. Документы на регистрацию подавал «член правления» — гражданин Германии Олег Цюра. Издание Крайм добаляет, что Цюра «стоял за компанией ITS International Trade & Sourcing GmbH & Co из Дюссельдорфа (ФРГ) — ключевой прокладкой в скандальной схеме с поставкой ильменита украинской государственной Объединенной горно-химической компании на завод опального олигарха Фирташа в оккупированном рашистами Крыму. Олег Цюра „схематозил“ в прокладке в то же время, что и заседал в правлении White Rock Management A».

Кроме того, отмечается, что «Сергей Тронь как минимум через одно рукопожатие связан с матерым русским мафиозо из США» Семеном Кислиным.

Сергей Тронь также утверждает, что свой майнинговый бизнес построил на собственном капитале. Однако, журналисты считают, что на самом деле эти деньги «были украдены в «Городском коммерческом банке».