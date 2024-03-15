Стало известно, когда в школах Киевской области закончится учебный год

В Киевской области учебные занятия в школах завершатся до 31 мая. В июне будут работать временные экзаменационные центры, пришкольные лагеря, хабы по наверстанию образовательных потерь, кружки и секции. Об этом сообщила заместитель председателя Киевской облгосадминистрации Жанна Осипенко во время брифинга 15 марта, сообщает КОВА.

По ее словам, в области стартовала программа КЭЧ, которую реализует Go Global при поддержке Детского фонда ООН UNICEF Ukraine. Целью программы является проведение занятий для учащихся начальных классов, в том числе на территориях, наиболее пострадавших от военных действий. Деятельность проекта направлена на восполнение пробелов в навыках чтения, письма и цифры. Эта программа будет активно работать в школах и летом.

Также в школах области начинается этап приема заявлений от родителей будущих учащихся. До 31 мая родители должны подать заявления о зачислении своих детей в первые классы.

Напомним, старшеклассники в Украине будут учиться по-новому.