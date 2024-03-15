Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 428 420 солдат

В Украине продолжается война. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на пятницу, 15 марта.

Сообщается, что погибли уже 428 420 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 6 758 танков, 12 949 боевых бронированных машин, 10 580 артиллерийских систем, 1 017 РСЗО, 717 средств ПВО, 347 самолетов, 325 вертолетов, 8 254 БПЛА оперативно-тактического уровня, 1 920 крылатых ракет, 26 кораблей/катеров, одна подлодка, 13 993 единицы автомобильной техники и автоцистерн, а также 1 711 единиц специальной техники.

Ранее мы писали о ситуации на фронтах на 15 марта.