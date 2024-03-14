В Минобороны объяснили, необходимо ли мобилизовать 500 тысяч человек

Количество мобилизованных корректируется в зависимости от потребности и ситуации на фронте. При этом 400-500 тысяч являются общими оценками. Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

«Из соображений безопасности мы не можем комментировать точное количество необходимых для привлечения людей в Силы обороны. При этом, 400-500 тысяч являются общими оценками, которые корректируются в зависимости от развития событий на театре боевых действий, и которые невозможно удовлетворить сразу», — пояснили в министерстве.

Минобороны заявило, что сейчас идет процесс усиления вооруженных сил, в частности, необходимый и для того, чтобы иметь возможность освободить из армии тех, кто защищает государство с первых дней полномасштабного вторжения.

Отметим, что американское издание Financial Times заявило, что Минобороны в комментарии изданию сообщило, что якобы закон о мобилизации направлен на замену находящихся на фронте 330 тысяч военных.

Однако уже в вечере издание изменило текст материала, и убрало информацию о том, что мобилизация преследует цель одномоментно заменить это количество военных на фронте.

Напомним, Зеленский рассказал об изменениях в законе о мобилизации и будет ли ее усиление.