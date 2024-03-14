В Каховское водохранилище начала возвращаться вода

Вода начала возвращаться в Каховское водохранилище. Об этом пишет издание Texty.org.ua.

Как поведал эксперт Украинской природоохранной группы, младший научный сотрудник Института зоологии им. И.Шмальгаузена НАН Украины Григорий Коломыцев, по последним спутниковым снимкам можно увидеть, что значительная часть ранее высушенной территории бывшего водохранилища сейчас погружена под воду.

Поясняется, что это объясняется весенним таянием снегов.

Специалист говорит, что спутниковые снимки четко показывают повышение уровня воды, что соответствует ситуации весеннего половодья на речной долине.

Он отметил: «При отсутствии искусственного регулирования уровня воды, сегодня мы можем наблюдать на территории бывшего Каховского водохранилища те же процессы, происходящие на естественных, незарегулированных человеком поймах рек. Весенние половодья происходили на этих землях еще до постройки ГЭС тысячи лет».

Ранее стало известно, как подрыв Каховской ГЭС ударил по аграриям.