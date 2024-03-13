Ученый поведал, как правильно отсыпаться в выходные

Эксперт по физиологии сна из Королевского колледжа в Лондоне Гай Медоуз поведал кое-что важное. Специалист рассказал, как правильно отсыпаться в выходные.

По его словам, делать это следует не в течение одного большого отрезка времени, а короткими промежутками, что даст возможность избежать нарушения цикрадных ритмов.

Так, поясняется, что длительное нахождение кровати в выходной день способно привести к нарушению циркадных ритмов, что, как следствие, затруднит утренний подъем в первый рабочий день.

Отмечается, что циркадные ритмы представляют собой циклические колебания интенсивности различных биологических процессов, связанные со сменой дня и ночи.

Ученый сообщает, что начинать бодрствование по выходным можно максимум на тридцать минут позже обычного.

В то же время, при острой нехватке сна рекомендуется восполнять его не в течение нескольких часов, а короткими периодами отдыха, ведь подход позволит избежать усталости и сонливости.

Уточняется, что важным фактором здорового сна является подъем с первыми солнечными лучами. Пропуск рассвета в течение двух дней в выходные может стать причиной трудностей при возвращении к привычному режиму.

Ранее ученые рассказали об опасности дефицита сна.