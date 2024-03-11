Британский диетолог призвал есть «яркие» продукты

Популярный британский диетолог и автор книг о здоровом питании Майкл Мосли поведал, как продлить жизнь. По его словам, для этого нужна низкокалорийная диета, основанная на ярких продуктах, снижает воспаление в организме.

Так, отмечается, что наиболее действенным способом достижения долголетия является здоровый образ жизни.

Подчеркивается, что следует регулярно выполнять физические упражнения и есть много «ярких» продуктов.

Среди них – красная рыба, креветки, помидоры, фиолетовая капуста и картофель.

Эксперт говорит, что такие ярко окрашенные продукты содержат мощные антиоксиданты, то есть вещества, защищающие клетки организма от повреждения особыми формами кислорода, свободными радикалами.

Информируется, что снижение вреда, наносимого свободными радикалами, также известно как окислительный стресс. Окислительный стресс и сопутствующее ему воспаление являются главной причиной старения организма, а также развития сердечно-сосудистых заболеваний и появления когнитивных нарушений.

Резюмируется, что продлению срока жизни способствует ограничение калорийности рациона. Легкий дефицит калорий препятствует молекулярным изменениям, происходящим в организме в процессе старения.

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