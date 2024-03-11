Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Британский диетолог призвал есть «яркие» продукты

Британский диетолог призвал есть «яркие» продукты

Агата Кловская
11.03.24 08:43
116
Британский диетолог призвал есть «яркие» продукты

Популярный британский диетолог и автор книг о здоровом питании Майкл Мосли поведал, как продлить жизнь. По его словам, для этого нужна низкокалорийная диета, основанная на ярких продуктах, снижает воспаление в организме.

Так, отмечается, что наиболее действенным способом достижения долголетия является здоровый образ жизни.

Подчеркивается, что следует регулярно выполнять физические упражнения и есть много «ярких» продуктов.

Среди них – красная рыба, креветки, помидоры, фиолетовая капуста и картофель.

Эксперт говорит, что такие ярко окрашенные продукты содержат мощные антиоксиданты, то есть вещества, защищающие клетки организма от повреждения особыми формами кислорода, свободными радикалами.

Информируется, что снижение вреда, наносимого свободными радикалами, также известно как окислительный стресс. Окислительный стресс и сопутствующее ему воспаление являются главной причиной старения организма, а также развития сердечно-сосудистых заболеваний и появления когнитивных нарушений.

Резюмируется, что продлению срока жизни способствует ограничение калорийности рациона. Легкий дефицит калорий препятствует молекулярным изменениям, происходящим в организме в процессе старения.

Ранее итальянцы поведали, как снизить риск инсульта.

Тэги: здоровье, мир, питание, долголетие, диетолог

Комментарии

Статьи

20.02.24 20:26

Фильм «20 дней в Мариуполе»: шокирующая документальная правда

Автор: Агата Кловская

Дайджест

Михаил Семилеткин, Максим Ефимов и Улугбекхон Максумов: тусим в России, продаем бронетехнику Украине
07.03.24 18:53

Михаил Семилеткин, Максим Ефимов и Улугбекхон Максумов: тусим в России, продаем бронетехнику Украине

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Список Эпштейна: услугами педофила-сводника пользовались премьеры, президенты, звезды Голливуда, принц Эндрю и Стивен Хокинг
Список Эпштейна: услугами педофила-сводника пользовались премьеры, президенты, звезды Голливуда, принц Эндрю и Стивен Хокинг
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
11.03.24 10:08

Орбан заявил, что Трамп не будет давать деньги Украине

11.03.24 09:57

Чехия сообщила, когда Украина получит обещанные 800 тысяч снарядов

11.03.24 09:38

Война в Украине: ситуация на фронтах на 11 марта

11.03.24 09:33

В Украине могли быть уничтожены две пусковые установки Patriot, — СМИ

11.03.24 09:29

Премия «Оскар»: все победители 2024-го года

11.03.24 09:13

«20 дней в Мариуполе»: Украина получила первый «Оскар» в истории

11.03.24 09:06

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 424 980 солдат

11.03.24 09:02

Американские военные наконец-то рассказали, существует ли НЛО

11.03.24 08:18

Названы самые богатые спортсмены в истории

11.03.24 09:33

В Украине могли быть уничтожены две пусковые установки Patriot, — СМИ

11.03.24 09:06

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 424 980 солдат

10.03.24 10:43

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 424 060 солдат

09.03.24 08:58

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 423 160 солдат

08.03.24 22:23

Биткойн вскоре заменит доллар?

08.03.24 10:14

Швеция официально стала членом НАТО

08.03.24 08:37

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 422 310 солдат

07.03.24 18:55

Данные об электронных кошельках украинцев хотят получить налоговики

07.03.24 15:52

В ВСУ назвали направление, которое становится «горячим» на фронте

07.03.24 15:19

Урсулу фон дер Ляйен выдвинули кандидатом на должность главы ЕК на второй срок

05.03.24 01:29

Американский медик рассказала, почему у людей шумит в ушах

05.03.24 05:50

Стало известно, как распознать аутизм у ребенка

04.03.24 10:35

На Хмельнитчине один из городов закрыли на въезд и выезд

04.03.24 16:23

Выяснилось, как улучшить качество питания по-научному

05.03.24 09:43

ВСУ атаковали очередное вражеское судно в Черном море

05.03.24 09:26

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 419 020 солдат

06.03.24 09:54

Генштаб ВСУ говорит, что Росси потеряла в войне 420 270 солдат

04.03.24 12:17

В Киеве задержали серийных грабителей: один угрожал взорвать полицейских

06.03.24 12:25

Анатолий Шарий: блогер заявил о вооруженном нападении в Испании, но правоохранители об этом ничего не знают

04.03.24 11:15

Подведены синоптические итоги прошедшей зимы в Киеве

Фото и Видео
Задача трёх тел (2024): трейлер и дата выхода нового сериала
Задача трёх тел (2024): трейлер и дата выхода нового сериала
Задача трёх тел (2024): трейлер и дата выхода нового сериала
Задача трёх тел (2024): трейлер и дата выхода нового сериала
Тайсон против Пола (2024): презентация боя от Netflix
Тайсон против Пола (2024): презентация боя от Netflix
Биткойн вскоре заменит доллар?
Биткойн вскоре заменит доллар?
В Казани внезапно загорелись казармы в танковом училище
В Казани внезапно загорелись казармы в танковом училище
На Закарпатье в Тисе утонул очередной уклонист
На Закарпатье в Тисе утонул очередной уклонист
Появилось видео кровавой бойни в Филадельфии
Появилось видео кровавой бойни в Филадельфии
Рипли (2024): трейлер и дата выхода нового сериала про мошенника и убийцу
Рипли (2024): трейлер и дата выхода нового сериала про мошенника и убийцу
Фьюри обозвал Усика кроликом
Фьюри обозвал Усика кроликом
Появилось видео, как в Канаде молния ударила в летящий самолет
Появилось видео, как в Канаде молния ударила в летящий самолет
Испанскую тревел-блогершу изнасиловали 7 индийцев на глазах у ее мужа
Испанскую тревел-блогершу изнасиловали 7 индийцев на глазах у ее мужа
fraza.com
Новости блогосферы
25.02.24 19:26

Когда закончится война и что делать?
14.01.24 21:58

Третья мировая война начнется в конце 2024 года
11.01.24 18:31

Кто виноват и что делать?
25.12.23 11:16

Гривна пошла вниз

Опрос

Чего вы ждете от 2024 года?

посмотреть результаты
© 2024 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.