Названы самые богатые спортсмены в истории

Составлен список самых богатых спортсменов в истории. Это сделало издание Sportico.
Его эксперты учитывали зарплаты, бонусы, призовые и доходы в околоспортивной деятельности за всю карьеру и по ее окончании с учетом инфляции.
Возглавил рейтинг американский баскетболист Майкл Джордан – он успел заработать 3,75 миллиарда долларов.
Далее в списке идут: гольфист Тайгер Вудс (2,66 миллиарда долларов), футболист Криштиану Роналду (1,92 миллиарда долларов), гольфист Арнольд Палмер (1,76 миллиарда долларов), баскетболист Леброн Джеймс (1,7 миллиарда долларов), гольфист Джек Никлаус (1,67 миллиарда долларов), футболист Лионель Месси (1,67 миллиарда долларов), футболист Дэвид Бекхэм (1,5 миллиарда долларов), теннисист Роджер Федерер (1,49 миллиарда долларов) и боксер Флойд Мэйвезер (1,48 миллиарда долларов).
Ранее баскетбольный клуб из Калифорнии подписал со своими тренером рекордный контракт.