Американцы рассказали о неожиданном влиянии бедности на женщин

Исследователи из Вашингтонского университета в США поведали о неожиданном влиянии бедности на женщин. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что у женщин, проживших вблизи бедных районов в детском и молодом возрасте, снижен овариальный резерв. Это показатель количества и качества яйцеклеток.

Всего в проведенном исследовании приняли участие более тысячи женщин в пременопаузе.

Ученые поясняют, что это период в жизни женщины от момента возникновения первых признаков климакса до последней самостоятельной менструации.

Американцы хотели узнать, есть ли связь между проживанием вблизи экономически неблагополучных районов и более быстрым истощением овариального резерва – индивидуального запаса яйцеклеток в яичнике, который закладывается у каждой женщины еще до рождения.

Выяснилось, что у женщин, которые в детском и молодом возрасте жили вблизи бедных районов, действительно наблюдалось ускоренное старение яичников, которое выражалось потерей фолликулов в них.

Говорится о том, что это структурный компонент яичника, состоящий из яйцеклетки, окруженной слоем эпителиальных клеток, которые выполняют защитную функцию для яйцеклеток.

По словам специалистов, если фолликулов в яичниках нет – это сигнализирует о наступлении раннего климакса и окончательном бесплодии.

Указывается, что степень экономического неблагополучия района по соседству также коррелировала с более значимым потенциальным ослаблением репродуктивной функции.

Резюмируется, что подобная взаимосвязь была более выражена в отношении молодых женщин.

Ранее ученые заявили, что счастье не зависит от денег.