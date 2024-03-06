Синоптик спрогнозировала, что теплая погода нескоро порадует украинцев

В Украине меняется погода. Пришло похолодание.

Как говорит синоптик Наталья Диденко, тепло в нашу страну вернется не скоро.

Температура воздуха начнет прогреваться не раньше, чем с середины марта.

Она отметила: «Похолодание будет длительным, хотя и не без солнечных подскоков».

Уточняется, что морозы ожидаются преимущественно ночью – до минус 3-6.

На северо-востоке Украины временами температура будет падать до 9-11 мороза.

При этом в дневные часы прогнозируется от 0 до плюс 5, а при условии солнечной погоды до 3-7 тепла.

Эксперт небесной канцелярии говорит: «Первое ощутимое стратегическое потепление, ориентировочно, предполагается с 16 марта».

Резюмируется, что небольшое количество осадков, прояснения, а также незначительная облачность позволят солнцу днем повышать температуру воздуха до комфортных значений.

Ранее синоптик спрогнозировала затяжное похолодание в Украине.