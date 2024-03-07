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Новости > Австралийцы поведали о смертельной опасности некоторых перекусов

Австралийцы поведали о смертельной опасности некоторых перекусов

Агата Кловская
07.03.24 00:01
41
Австралийцы поведали о смертельной опасности некоторых перекусов

Эксперты из университета Дикина в Австралии рассказали о смертельном вреде некоторых перекусов. Появились данные их отчета.

Ученые говорят, что ультра-обработанные продукты, к которым, в том числе, относятся лапша быстрого приготовления и сладкие батончики, способны увеличивать риск развития рака, болезней сердца и легких, а также психических расстройств.

Австралийцы провели мета-анализ массива более ранних исследований различных типов на тему связи между потреблением ультра-обработанной пищи и вероятностью неблагоприятных последствий для здоровья.

В итоге выяснилось, что частое употребление чипсов, фастфуда, фабричных кондитерских изделий и блюд быстрого приготовления достоверно коррелирует с ухудшением многих характеристик здоровья.

Исследователи поведали, что ультра-обработанные продукты повышали риск развития и летального исхода респираторных, психических, желудочно-кишечных, сердечнососудистых и кардиометаболических заболеваний,, в том числе – ожирение и диабет.

Увы, поясняется, что подобные продукты обладают высокой энергетической ценностью, однако в их составе мало витаминов и других питательных веществ.

Резюмируется, что промышленные методы обработки и упаковки такой пищи могут привести к попаданию на поверхность продуктов опасных соединений и загрязняющих веществ.

Ранее британский медик рассказал, какие продукты вызывают зависимость.

Тэги: ученые, здоровье, мир

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