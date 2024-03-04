Японцы выявили связь между шизофренией и болезнями сердца

Эксперты из Токийского университета в Японии узнали о шизофрении кое-что новое. Появились данные их отчета.

Ученые говорят, что из-за нее растет риск сердечнососудистых заболеваний и их осложнений.

В первую очередь, по их словам, эта связь существует у женщин.

Исследователи провели ретроспективный анализ состояния здоровья 4 124 508 человек в возрасте от 18 до 75 лет, чтобы узнать, способна ли шизофрения увеличить риск инфаркта миокарда, стенокардии, инсульта, сердечной недостаточности, фибрилляции предсердий и тромбоэмболии легочной артерии.

В ходе работы были использованы данные как людей с шизофренией, так и здоровых добровольцев.

Собрав информацию о физическом здоровье людей, японцы начали наблюдения за ними: в среднем они длились 1 288 дней (± 1001 день).

За данный период было зафиксировано 182 158 сердечнососудистых заболеваний.

В итоге оказалось, что шизофрения тесно коррелировала с повышенным риском развития сложных сердечнососудистых заболеваний.

Резюмируется, что полученные результаты свидетельствуют о необходимости уделения более пристального внимания здоровью пациентов с шизофренией при посещении ими врачей-кардиологов.

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