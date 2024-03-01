Стало известно, какие новые автомобили предпочитали покупать украинцы в феврале

В прошлом феврале украинцы приобрели почти 5,7 тысяч новых легковых автомобилей. Такие данные приводит «Укравтопром».

Сообщается, что по сравнению с показателем 2023-го года рынок увеличился на 51%.

При этом, как сказано, от февральского показателя довоенного 2021-го года реализация новых машин отстает только на 11%.

Самой популярной маркой стала Toyota – 858 автомобилей, это на 70% больше, чем в прошлом году.

Далее идут Renault – 706 единиц (+64%), Volkswagen – 472 (+53%), Skoda – 452 (+38%) и Peugeot – 348 (+364%).

Самым популярным стал кроссовер Renault Duster, которого купили 603 штук.

Резюмируется, что с начала этого года отечественный автопарк пополнили более 10 тысяч новых легковых авто, что в полтора раза больше чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее мы писали, что спрос на гибридные автомобили вырос.