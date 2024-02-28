В Киеве появится посольство еще одной европейской страны

Уже в ближайшее время Албания хочет открыть свое посольство в Киеве. Об этом поведал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба по результатам переговоров со своим албанским коллегой Игли Хасани.

Дипломат сообщил: «Во время моего первого визита в дружественную Албанию я встретился с министром Игли Хасани. Я поблагодарил Албанию за ее твердую поддержку и солидарность с Украиной».

Он добавил: «Мы определили пути укрепления сотрудничества в сфере обороны, уделив особое внимание артиллерийским боеприпасам. Албания планирует в ближайшее время открыть свое посольство в Киеве. Я высоко ценю это решение, которое значительно укрепит наши двусторонние связи».

Кроме этого министр поблагодарил Албанию за ее готовность присоединиться к Основной группе (Core Group) по Специальному трибуналу по преступлению агрессии против Украины.

Сообщается, что министры отметили эффективное сотрудничество в рамках международных организаций.

Ранее Зеленский прибыл в Албанию.