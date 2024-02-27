Цена на биткоин достигла двухлетнего максимума

Во вторник, 27 февраля, биткоин достиг двухлетнего максимума. Стоимость главной криптовалюты достигла 57 036 долларов за монету, что стало самым высоким показателем с конца 2021 года на фоне того, что крупные игроки активно покупают криптовалюту. Меньший конкурент — Ethereum — превысил 3200 долларов впервые с 2022 года, пишет Reuters.

Отмечается, что биткоин вырос более чем на 10% за две сессии, чему поспособствовала информация, опубликованная 26 февраля криптоинвестором и фирмой-разработчиком MicroStrategy, что она недавно приобрела около 3000 биткоинов на сумму 155 миллионов долларов.

Также популярность биткоина связана недавним одобрением в США биржевых фондов (ETF), которые должны инвестировать непосредственно в биткоин.

«Предложения очень много, но спрос, который высвобождают спотовые ETF в США, кажется, неумолим», — сказал руководитель отдела партнерства в Азии компании Keyrock Джастин д’Анетан.

Главным стимулом сейчас является апрельское событие, которое привело к уменьшению биткоина вдвое. Этот процесс предназначен для замедления выпуска биткоинов, предложение которых ограничено 21 миллионом, из которых 19 миллионов уже добыто, путем сокращения вознаграждения за производство токенов вдвое.

Напомним, непогода в США больно ударила по местным майнерам.