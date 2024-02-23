Делегация Конгресса США прибыла в Украину

В Украину прибыла делегация Конгресса США во главе с лидером большинства в Сенате Чаком Шумером. Об этом Шумер сообщил в соцсети Х.

«Я возглавляю эту делегацию на встрече с президентом Зеленским, чтобы показать украинскому народу, что Америка поддерживает его, показать нашим союзникам из НАТО и европейским союзникам, что мы поддерживаем их, узнать об оружии, которое жизненно необходимо Украине, а также защитить нашу демократию и национальную безопасность», — говорится в сообщении.

Напомним, сенат США одобрил пакет помощи Украине. Но радоваться рано.