В Польше неизвестные вскрыли и высыпали три украинских зерновоза

В Польше неизвестные повредили украинскую сельскохозяйственную продукцию. Злоумышленники вскрыли три зерновоза и высыпали их содержимое. Об этом заявил министр развития общин, территорий и инфаструктуры Александр Кубраков в Twitter.

«Сегодня утром на железнодорожной станции Дорохуск (Польша) неизвестные повредили украинскую сельскохозяйственную продукцию. Были вскрыты три зерновоза с рапсом», — заявил он.

По словам министра, это был транзитный груз, направляющийся в Германию (Гамбург).

«Скажу лишь, что безнаказанные преступления всегда возвращаются. Будь то военная агрессия или испорченное зерно. Преступники должны быть наказаны, чтобы у других не было соблазна повторить их», — заявил он.

В свою очередь «Укрзализныця» сообщила, что готовит соответствующее обращение об инциденте в правоохранительные органы Польши.

Напомним, Польша разблокирует границу для военных и гуманитарных грузов.