Женщина из Испании вылечила зрение ну очень странным способом

Жительница Испании Суама Фрайле вылечила зрение весьма странным способом – она капала в глаза мочу. Об этом информирует издание Oddity Central.

Испанка поведала, что моча намного лучше лечит проблемы с глазами, чем лекарства, которые выписывают ей медики.

Она рассказала, что ежедневно закапывала в глаза мочу и, благодаря этому, вылечила астигматизм и близорукость.

Суама Фрайле заявила: «Это естественно, забудьте о лекарствах, они химические вещества, и это влияет на здоровье».

Также женщина уверяет, что для того, чтобы подобное лечение имело нужный эффект, капли мочи следует применять ежедневно – утром и вечером.

Уточняется, что она использовала концентрированную мочу.

Впрочем, следовать ее советам никому не рекомендуется.

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