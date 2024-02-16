В ГУР объяснили, почему РФ нанимает на войну в Украине иностранцев

Российская Федерация продолжает вербовать иностранцев на войну в Украине, потому что это дешевле и выгоднее, чем мобилизовать россиян. В частности, речь идет о непальцах и кубинцах. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона.

По его словам, сейчас есть информация, что РФ вербует жителей Сьерра-Леоне, Кубы и Непала. Это те страны, где небольшой доход граждан, поэтому Россия предлагает мужчинам там легкий и быстрый заработок, не объясняя, куда их направят.

«Очень важно, что большинство правительств государств, где фиксируется работа сетей российских рекрутеров, публично осуждают такую деятельность, даже дипломатически выступают с заявлениями. Но в странах с небольшим доходом те 1,5 — 2 тысячи, которые предлагает агрессор, вместе с обещанием, что это будет не участие в боевых действиях, а некая охрана, для части людей может выглядеть привлекательно», — рассказал Юсов.

Напомним, Россия завербовала десятки тысяч наемников из Африки и Азии для войны в Украине.