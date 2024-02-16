Авдеевку могут оккупировать из-за нехватки артснарядов у ВСУ, — Белый дом

Авдеевка может оказаться под контролем российских оккупантов, поскольку у украинских войск недостаточно артиллерийских снарядов. Конгрессу США нужно быстро одобрить новую помощь для Украины. Об этом на брифинге сообщил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

Он рассказал, что на востоке Украины бои невероятно интенсивные. В частности, это касается ситуации вокруг Авдеевки.

«К сожалению, украинцы сообщают, что ситуация критическая. Россияне продолжают давить на украинские позиции каждый день. Авдеевка может оказаться под российским контролем. В значительной степени это происходит потому, что у украинских войск на местах заканчиваются артиллерийские боеприпасы», — отметил Кирби.

Чиновник напомнил, что поскольку Конгресс до сих пор не одобрил новое финансирование помощи Украине на 60 млрд долларов, США не могут передать украинским защитникам артснаряды для срыва российских атак.

«Российские войска сейчас достигли украинского укрепления в Авдеевке и начинают преодолевать украинскую оборону. Цена бездействия Конгресса огромна», — добавил Кирби.

В святи с этим он заявил, что Конгресс США должен принять законопроект о выделении помощи Украине, иначе ситуация, которая происходит в Авдеевке Донецкой области, может повториться на других участках фронта.

«Нам нужно, чтобы Конгресс принял дополнительный законопроект о национальной безопасности без дальнейших проволочек, если республиканцы в Палате представителей не примут меры в ближайшее время», — говорится в заявлении.

По его словам, то, что происходит в Авдеевке прямо сейчас вполне может повториться в другом месте на фронте.

«Поэтому нам снова нужно, чтобы Конгресс активизировался», — добавил Кирби.

Напомним, Джонсон грозится блокировать помощь Украине.