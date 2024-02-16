ЕС скорректирует оборонную промышленность с акцентом на Украину

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала, что ЕС продолжит поддерживать Украину оружием. Об этом пишет издание Financial Times.

Она отметила: «Краткосрочный критически важный акцент активизации оборонной промышленности будет сделан на продолжении снабжения Украины оружием».

Сказано, что стратегия развития данной отрасли ЕС будет основываться на уже существующих пилотных программах. Среди них – заработавший в 2023-м году фонд поддержки совместных закупок военного оборудования.

Ранее Столтенберг сделал ряд громких заявлений.