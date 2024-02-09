Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > В Украине опровергли фейковые заявления из интервью Путина американському «журналисту» Такеру Карлсону

В Украине опровергли фейковые заявления из интервью Путина американському «журналисту» Такеру Карлсону

Агата Кловская
09.02.24 13:21
195
В Украине опровергли фейковые заявления из интервью Путина американському «журналисту» Такеру Карлсону

Владимир Путин дал двухчасовое интервью американскому «журналисту» Такеру Карлсону. Он традиционно повторил ряд фейков о нашей стране и захватнической войне. В Украине опровергли фейковые заявления Путина. Об этом сообщает пресс-служба Центра стратегических коммуникаций.

Президент РФ в очередной раз повторил, что цель так называемой «спецоперации» в Украине — это денацификация, «запрет всяческих неонацистских движений». Но он признал, что цели пока не добились.

«Вы знаете, как вам не покажется странным, во время переговоров в Стамбуле мы договорились о том, что в Украине не будет культивироваться неонацизм, в том числе и будет запрещен на законодательном уровне. Это, оказывается, можно сделать во время переговорного процесса. И здесь нет ничего унизительного для Украины как для современного цивилизованного государства. Разве какому-то государству можно пропагандировать нацистов? Нет, правда? Вот и все», — сказал Путин.

Правда. «Неонацизм в Украине» — это вымысел российской пропаганды. Таким образом, Москва пытается представить нашу страну как законную цель для агрессии, террора и уничтожения.

Путин также заявил, что якобы бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон уговорил Украину продолжать боевые действия.

Правда. На российско-украинских переговорах в Беларуси и Турции в феврале-марте 2022 года не был достигнут приемлемый для сторон результат. Москва заставляла Украину капитулировать, но этого не произошло.

Российский диктатор повторил традиционный пропагандистский фейк о том, что якобы создал Украину Владимир Ленин. Но в этот раз диктатор добавил к Ленину еще и Сталина.

«У Румынии и Венгрии тоже часть территорий забрали, и они, эти территории, вошли в состав советской Украины и до сих пор там находятся. Поэтому мы имеем все основания говорить, что, конечно, Украина в определенном смысле — искусственное государство, созданное по воле Сталина», — сказал он.

Правда. Украинское государство было основано не Лениным и Сталиным, а украинским национальным движением — одновременно с Польшей, Литвой, Грузией и даже самой Россией как республикой.

Российские большевики не создали, а завоевали независимую Украину, превратив ее в очередную советскую республику.

«Украинские солдаты попали в окружение — это конкретный пример из жизни, боевые действия — наши солдаты кричат им: „Шансов нет, сдавайтесь! Выходите, будете живы, сдайтесь!“. И вдруг оттуда на русском, хорошем русском кричат: „Россияне не сдаются!“ — и все погибли. Они до сих пор россиянами чувствуют себя. В этом смысле то, что происходит, это в определенной степени элемент гражданской войны», — также сказал Путин.

Правда. В Украине живут многие россияне, которые являются патриотами и защитниками украинского государства. Но нарратив Путина о «преследовании россиян в Украине» и «освобождении» используется для разжигания войны.

Более того, выражение «русские не сдаются» — хорошо известное людям, знакомым с российской культурой. Неудивительно, что украинские воины могли выбрать его для троллинга россиян.

Путин манипулировал мнением о том, что якобы «американцам нечем заняться». Упомянул о границе с Мексикой, национальном долге США.

«Вам нечем заняться. Поэтому вы должны воевать в Украине. Не лучше ли договориться с Россией?» — заявил он.

Правда. Россия и Путин регулярно нарушают все договоренности и отказываются выполнять международные соглашения, под которыми стоит подпись руководства РФ. Отмечается, что совершив полномасштабное нападение на Украину, россияне нарушили около 400 международных соглашений.

 

Напомним, Путин отложил свой визит в страну НАТО.

Тэги: Владимир Путин, фейк, Такер Карлсон

Комментарии

Статьи

08.02.24 20:08

Залужный уволен, Сырский - новый Главком ВСУ: первые реакции

Автор: Александр Панько

Дайджест

Комарницкий, Палатный и Кличко: преступный план уничтожает Киев
08.02.24 22:30

Комарницкий, Палатный и Кличко: преступный план уничтожает Киев

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Список Эпштейна: услугами педофила-сводника пользовались премьеры, президенты, звезды Голливуда, принц Эндрю и Стивен Хокинг
Список Эпштейна: услугами педофила-сводника пользовались премьеры, президенты, звезды Голливуда, принц Эндрю и Стивен Хокинг
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
09.02.24 16:16

Боррель предупредил о последствиях для Европы в случае поражения Украины

09.02.24 15:46

Путин оправдал нападение Гитлера на Польшу

09.02.24 15:43

Американцы создали уникальные бинты: в чем их особенность

09.02.24 15:19

Украинских пленных не было на борту Ил-76, — Данилов

09.02.24 14:54

Названа еще одна причина повышать свой уровень физической активности

09.02.24 14:46

Такер Карлсон попал в базу «Миротворца»

09.02.24 14:23

Сырский озвучил новые задачи, которые стоят перед Украиной

09.02.24 13:42

Поляки заблокировали пункт пропуска «Шегини». Не могут проехать все виды транспорта

09.02.24 13:20

Выявлена необычная опасность пластика

09.02.24 15:46

Путин оправдал нападение Гитлера на Польшу

09.02.24 15:19

Украинских пленных не было на борту Ил-76, — Данилов

09.02.24 14:23

Сырский озвучил новые задачи, которые стоят перед Украиной

09.02.24 11:53

В Украине готовят ограничения на денежные переводы

09.02.24 08:37

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 393 290 солдат

08.02.24 16:21

Шольц назвал шаги для скорейшего завершения войны в Украине

08.02.24 12:42

В Никополе расстреляли заместителя мэра

08.02.24 09:58

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 392 380 солдат

07.02.24 14:10

Рада одобрила законопроект о мобилизации

07.02.24 13:13

В результате ракетного удара по Киеву погибли четыре человека. Более 30 людей ранены

04.02.24 18:45

Александр Белоконь: на фронте погиб чемпион мира по пауэрлифтингу

02.02.24 21:19

Бой Усика и Фьюри сорвался из-за травмы

02.02.24 16:51

Иран уверяет, что израильские шпионы «орудуют» в 28 странах мира

06.02.24 13:14

Трамп выступил против денег для Украины и припугнул американцев аномальным наплывом мигрантов

05.02.24 09:58

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 389 560 солдат

06.02.24 16:46

Финны поведали о пользе бега

05.02.24 11:18

Россия может остаться без военной техники через погода, — Forbes

06.02.24 09:52

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 390 580 солдат

06.02.24 16:56

Президент Грузии заявила о новой гибридной войне со стороны России

05.02.24 15:43

В винницких школах продлили дистанционное обучение

Фото и Видео
Путин оправдал нападение Гитлера на Польшу
Путин оправдал нападение Гитлера на Польшу
Путин оправдал нападение Гитлера на Польшу
Путин оправдал нападение Гитлера на Польшу
В РФ вспыхнул газопровод и цистерны
В РФ вспыхнул газопровод и цистерны
В Краснодарском крае после взрыва загорелся НПЗ
В Краснодарском крае после взрыва загорелся НПЗ
Принцесса Саксонская Ксения стала первой аристократкой, снявшейся для Playboy
Принцесса Саксонская Ксения стала первой аристократкой, снявшейся для Playboy
Винни-Пух: Кровь и мёд 2 (2024): трейлер сиквела хитового хоррора
Винни-Пух: Кровь и мёд 2 (2024): трейлер сиквела хитового хоррора
В Никополе расстреляли заместителя мэра
В Никополе расстреляли заместителя мэра
В Индии эпично взорвался пиротехнический завод – погибло немало людей
В Индии эпично взорвался пиротехнический завод – погибло немало людей
На Житомирщине от отравления угарным газом погибли семь человек
На Житомирщине от отравления угарным газом погибли семь человек
Лукас Окампос: появилось видео, как испанский болельщик засунул палец в задний проход известному аргентинскому футболисту
Лукас Окампос: появилось видео, как испанский болельщик засунул палец в задний проход известному аргентинскому футболисту
Байден снова «ляпнул» откровенную глупость на митинге
Байден снова «ляпнул» откровенную глупость на митинге
fraza.com
Новости блогосферы
14.01.24 21:58

Третья мировая война начнется в конце 2024 года
11.01.24 18:31

Кто виноват и что делать?
25.12.23 11:16

Гривна пошла вниз
24.12.23 18:17

Запахло очень большими деньгами

Опрос

Чего вы ждете от 2024 года?

посмотреть результаты
© 2024 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.