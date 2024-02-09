В Украине опровергли фейковые заявления из интервью Путина американському «журналисту» Такеру Карлсону

Владимир Путин дал двухчасовое интервью американскому «журналисту» Такеру Карлсону. Он традиционно повторил ряд фейков о нашей стране и захватнической войне. В Украине опровергли фейковые заявления Путина. Об этом сообщает пресс-служба Центра стратегических коммуникаций.

Президент РФ в очередной раз повторил, что цель так называемой «спецоперации» в Украине — это денацификация, «запрет всяческих неонацистских движений». Но он признал, что цели пока не добились.

«Вы знаете, как вам не покажется странным, во время переговоров в Стамбуле мы договорились о том, что в Украине не будет культивироваться неонацизм, в том числе и будет запрещен на законодательном уровне. Это, оказывается, можно сделать во время переговорного процесса. И здесь нет ничего унизительного для Украины как для современного цивилизованного государства. Разве какому-то государству можно пропагандировать нацистов? Нет, правда? Вот и все», — сказал Путин.

Правда. «Неонацизм в Украине» — это вымысел российской пропаганды. Таким образом, Москва пытается представить нашу страну как законную цель для агрессии, террора и уничтожения.

Путин также заявил, что якобы бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон уговорил Украину продолжать боевые действия.

Правда. На российско-украинских переговорах в Беларуси и Турции в феврале-марте 2022 года не был достигнут приемлемый для сторон результат. Москва заставляла Украину капитулировать, но этого не произошло.

Российский диктатор повторил традиционный пропагандистский фейк о том, что якобы создал Украину Владимир Ленин. Но в этот раз диктатор добавил к Ленину еще и Сталина.

«У Румынии и Венгрии тоже часть территорий забрали, и они, эти территории, вошли в состав советской Украины и до сих пор там находятся. Поэтому мы имеем все основания говорить, что, конечно, Украина в определенном смысле — искусственное государство, созданное по воле Сталина», — сказал он.

Правда. Украинское государство было основано не Лениным и Сталиным, а украинским национальным движением — одновременно с Польшей, Литвой, Грузией и даже самой Россией как республикой.

Российские большевики не создали, а завоевали независимую Украину, превратив ее в очередную советскую республику.

«Украинские солдаты попали в окружение — это конкретный пример из жизни, боевые действия — наши солдаты кричат им: „Шансов нет, сдавайтесь! Выходите, будете живы, сдайтесь!“. И вдруг оттуда на русском, хорошем русском кричат: „Россияне не сдаются!“ — и все погибли. Они до сих пор россиянами чувствуют себя. В этом смысле то, что происходит, это в определенной степени элемент гражданской войны», — также сказал Путин.

Правда. В Украине живут многие россияне, которые являются патриотами и защитниками украинского государства. Но нарратив Путина о «преследовании россиян в Украине» и «освобождении» используется для разжигания войны.

Более того, выражение «русские не сдаются» — хорошо известное людям, знакомым с российской культурой. Неудивительно, что украинские воины могли выбрать его для троллинга россиян.

Путин манипулировал мнением о том, что якобы «американцам нечем заняться». Упомянул о границе с Мексикой, национальном долге США.

«Вам нечем заняться. Поэтому вы должны воевать в Украине. Не лучше ли договориться с Россией?» — заявил он.

Правда. Россия и Путин регулярно нарушают все договоренности и отказываются выполнять международные соглашения, под которыми стоит подпись руководства РФ. Отмечается, что совершив полномасштабное нападение на Украину, россияне нарушили около 400 международных соглашений.

Напомним, Путин отложил свой визит в страну НАТО.