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Новости > Стало известно о негативном влиянии коронавируса на качество сна

Стало известно о негативном влиянии коронавируса на качество сна

Александр Панько
05.02.24 14:38
161
Стало известно о негативном влиянии коронавируса на качество сна

Коронавирус может вызывать бессонницу и ухудшает качество сна. Это выяснили ученые из университета Феникаа во Вьетнаме.

В отчете сказано, что в их исследовании приняли участие 1 056 человек старше 18 лет, у которых ранее диагностировали эту заразу.

Люди никогда не сообщали о наличии у них бессонницы или каких-либо психических расстройств.

Эксперты с помощью опросников собрали информацию о социально-демографических характеристиках добровольцев, таких как возраст и пол.

Кроме этого, были получены данные о продолжительности и тяжести перенесенного коронавируса и наличии у них хронических заболеваний.

Поясняется, что для оценки влияния болезни на ночной отдых эксперты попросили добровольцев сравнить качество сна (продолжительность, количество ночных пробуждений, легкость засыпания) в течение последних двух недель перед заражением и после него.

Оказалось, что у 76,1% опрошенных после перенесенного заболевания развилась бессонница.

При этом, выяснилось, что около 23% из тех, кто сообщил об ухудшении качества сна, говорили о том, что расстройство сна доставляет им серьезные неудобства.

В то же время, половина людей сказали, что они стали чаще просыпаться ночью.

Еще треть добровольцев поведали, что у них появились трудности с засыпанием и сократилась продолжительность сна.

В публикации сообщается, что тяжесть перенесенного коронавируса не коррелировала с тяжестью бессонницы.

Указывается, что она может как ухудшить психическое и физическое здоровье, так и быть следствием их ослабления.

Ранее была названа опасная поза для сна.

Тэги: ученые, здоровье, мир, сон, коронавирус

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