В Крыму гремели взрывы около городов Севастополь и Саки

Во временно оккупированном Крыму раздались взрывы сегодня днем, 31 января. Их было слышно в районе городов Севастополь и Саки. Об этом сообщает «Суспільне Крим».

По словам жителя Севастополя, в городе было слышно несколько взрывов.

«Также в Евпаторийском районе возле города Саки слышен взрыв», — говорится в сообщении.

Между тем в Telegram-канале «Крымский ветер» опубликовали видео, на котором, предварительно, показана ракета, летящая в сторону города Севастополь.

Перед этим представители оккупационной «администрации» в Крыму объявляли воздушную тревогу из-за ракетной опасности. Кроме того, перекрывался проезд по Крымскому мосту. Местные гауляйтеры в сети объявляли о «режиме маскировки» этого объекта.

Напомним, в оккупированном Токмаке сегодня раздавались громкие взрывы.