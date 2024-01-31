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Новости > Ученые узнали о ночных кошмарах кое-что новое

Ученые узнали о ночных кошмарах кое-что новое

Агата Кловская
31.01.24 00:01
16
Ученые узнали о ночных кошмарах кое-что новое

Международная группа ученых из Швейцарии, Канады, Танзании, США, Конго и других стран узнала кое-что новое о ночных кошмарах. Появились данные их отчета.

Эксперты изучила разницу в содержании сновидений у представителей современного западного общества и людей из африканских сообществ, ведущих традиционный образ жизни охотников-собирателей.

В итоге они пришли к выводу, что подобные страшные сны могли побуждать людей объединяться и помогать друг другу в эпоху зарождения цивилизации.

Так, специалисты в течение нескольких месяцев собирали данные, общаясь с представителями народов байака в Демократической Республики Конго и хадза в Танзании.

При этом члены племен рассказывали о своих сновидениях.

После этого исследователи сравнили сюжеты снов африканских аборигенов с содержанием сновидений жителей Швейцарии, Бельгии и Канады.

Выяснилось, что члены традиционных сообществ гораздо чаще видят по ночам сцены, затрагивающие сотрудничество, кооперацию и взаимовыручку.

Информируется, что представителям племен Африки время от времени снится, что они провалились в колодец или оказались в схожей затруднительной ситуации. Как правило, в ходе сна человеку обычно приходят на помощь его соплеменники.

Говорится о том, что в современных западных обществах ночные кошмары обычно оказываются более тревожными и лишенными компонента взаимовыручки.

Например, типичные сюжеты страшного сна на Западе включают внезапную потерю близких родственников или разрыв с партнером.

Указывается на то, что различия в содержании снов отражают разницу условий, в которых существуют коренные народы Африки и люди в современном мире.

Сообщается, что у ведущих традиционный образ жизни племен нет систем социальной помощи, поэтому им приходится полагаться друг на друга.

Предполагается, что в доисторические времена ночные кошмары могли служить чем-то вроде виртуальной реальности, в которой демонстрировались различные опасные ситуации и способы справиться с ними, что способствовало коллективному выживанию.

Ранее была названа опасная поза для сна.

Тэги: ученые, здоровье, мир, наука, сны, кошмары

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