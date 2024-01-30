Орбан выдвинул ультиматум по финансовой помощи Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выдвинул условие по поводу финансовой помощи Украины со стороны ЕС. Его слова цитирует издание Point.

Политик сказал, что готов принять общее с остальными 26 странами ЕС решение о финансировании нашей страны на саммите 1 февраля, однако при условии того, что будет гарантировано, что сумму станут утверждать каждый год на единогласной основе.

Он отметил: «Мы решили сделать компромиссное предложение: хорошо, мы не согласны на изменение бюджета. Мы не согласны с тем, что надо дать 50 миллиардов евро, это огромная сумма. Мы не согласны с тем, что это надо обеспечить на четыре года и так далее».

Глава венгерского правительства добавил: «Венгрия готова участвовать в решении двадцати семи, если будет гарантировано, что мы будем каждый год решать, посылать ли по-прежнему эти деньги или нет. И это ежегодное решение должно иметь ту же правовую основу, что и сегодня: оно должно быть единогласным».

Ранее мы писали, что Венгрия готова к компромиссу по 50 млрд евро от ЕС Украине.