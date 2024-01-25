У США закончились деньги на помощь Украине, — Пентагон

Деньги на помощь Украине закончились, и США теперь не могут поставлять ракеты и боеприпасы на том уровне, как это было в прошлом году. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин на ежемесячной конференции 50 стран, которые координируют поддержку Украины, сообщает информагентство Associated Press.

«У США закончились деньги на помощь Украине, и мы не в состоянии поставлять Киеву ракеты и боеприпасы на том же уровне, что и год назад. Я призываю эту группу выискивать еще больше жизненно важных наземных систем противовоздушной обороны и перехватчиков, чтобы предоставить их Украине», — подчеркнул американский чиновник.

СМИ также процитировало помощницу Остина по международным делам Селесту Валландер. Она сообщила, что в Минобороны Украины ежедневно поступают отчеты о нехватке у подразделений вооружения и боеприпасов.

Напомним, Байден сделал важное заявление по поводу помощи Украине.