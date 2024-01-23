Ученые назвали главное правило интервального голодания

Ученые из университета Южной Дании и университета Вагенингена в Нидерландах поведали об интервальном голодании. Их цитирует издание Trends in Endocrinology and Metabolism.

Сообщается, что ограничения времени приема пищи может быть недостаточно для сброса веса.

Эксперты выяснили, что периодическое голодание должно сочетаться с регулированием количества употребляемых калорий для достижения видимых результатов.

При этом следует снизить общее количество калорий, а не увеличивать длительность перерывов между приемами еды.

Специалисты в ходе работы изучили то, какие эффекты оказывает диета на организм на молекулярном уровне.

Говорится о том, что некоторые люди испытывают чувство эйфории после нескольких дней голодания, которое начинает заменять голод – возможно, в ответ на изменение химических процессов, происходящих в теле и мозге.

Информируется, что во время голодания мозг насыщается кетонами.

Указывается, что процесс образования кетонов в организме называется кетогенезом. Он начинается, когда запасы глюкозы в организме уменьшаются, и тело ищет альтернативные источники энергии. Тогда печень начинает преобразовывать жиры в кетоны, которые затем могут использоваться мозгом и другими органами в качестве топлива.

В публикации сказано, что такой процесс часто наблюдается при соблюдении низкоуглеводных диет, в частности, кетогенной диеты, но избыток кетонов в организме может привести к состоянию, известному как кетоацидоз, что потенциально опасно. Из-за этого кетоны и их концентрация в теле человека требуют внимания и возможного контроля.

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