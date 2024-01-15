Стало известно о небывалой пользе манго

Ученые поведали о небывалой пользе манго. Выяснилось, что содержащееся в нем вещество мангиферин помогает организму бороться с раковыми клетками толстого кишечника.

В своем исследовании эксперты поделили пятнадцать крыс на три группы.

Так, первая принимала «полисорбат 20» в качестве плацебо, а две другие – высокую или низкую дозу мангиферина – выделяемого из коры и листьев дерева манго вещества.

Уточняется, что все грызуны были подвергнуты окислительному стрессу, повреждающему структуры клетки.

Информируется, что у животных, которые принимали только полисорбат, развились многочисленные аденомы и аденокарциномы толстой кишки со значительными метастазами в другие органы.

В то же время у крыс, получавших мангиферин, аденомы были меньше по размеру и медленнее распространялись.

Сказано, что у животных не было обнаружено никаких серьезных побочных эффектов.

Подчеркивается, что данные выводы требуют подтверждения в испытаниях на людях.

Сообщается, что мангиферин помогал защищать клетки от повреждения активными формами кислорода за счет повышения активности ферментов: супероксиддисмутазы, каталазы, глутатионпероксидазы.

Резюмируется, что это вещество значительно снижало уровни воспалительных биомаркеров, которые связаны с высоким риском рака.

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