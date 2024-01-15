В России стало больше алкоголиков

В России выросло число алкоголиков. Об этом информирует Росстат.

Говорится о том, что произошло это впервые за десять лет.

Сказано, что в 2022-м году впервые выявили 54,2 тысячи человек с клиническим диагнозом «алкогольная зависимость».

Указывается, что до 2021-го года число людей с алкогольной зависимостью в стране сокращалось, однако в 2022-м году произошло изменение этой динамики.

Специалисты отмечают, что подобный скачок объясняется совместным воздействием различных факторов: пандемия, социально-экономические трудности и усиление геополитических противостояний.

Эти цифры не являются окончательными. Приведенная статистика отражает лишь пациентов, которые обратились в наркологические диспансеры, но немало людей обращается за помощью в негосударственные учреждения, тем самым не попадая в официальную статистику.

Кроме этого, как сообщается, есть немало пациентов, у которых проблемы с алкоголем, но они не являются зависимыми, поэтому их тоже не учитывают в официальной статистике.

Напоминается, что за последние пятнадцать лет в России вводили ограничения на продажу алкоголя, в числе которых возрастные ограничения, а также ограничения по времени и месту торговли. Уверяется, что такие меры привели к уменьшению потребления алкоголя и снижению смертности от алкогольных отравлений.

Впрочем, как поведали специалисты, сейчас молодежь все чаще обращается не к алкоголю, а к нехимическим формам зависимости, например игромании, что связано с глобальными изменениями в обществе и характере зависимостей.

Ранее американские ученые поведали о смертельном вреде алкоголя.