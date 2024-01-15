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Новости > Война в Украине: ситуация на фронтах на 15 января

Война в Украине: ситуация на фронтах на 15 января

Александр Панько
15.01.24 09:24
134
Война в Украине: ситуация на фронтах на 15 января

Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о ситуации на фронтах на понедельник, 15 января.

За минувшие сутки произошло 94 боевых столкновения.

Украинская авиация нанесла удары по четырем районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники россиян.

Силами и средствами ПВО была уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59.

Сообщается, что подразделения ракетных войск поразили три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, средство противовоздушной обороны и два склада боеприпасов России.

Противник нанес 7 ракетных и 60 авиационных ударов, совершил 64 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских военных и населенным пунктам. Увы, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

К сожалению, авиационные удары получили: Ольховатка, Волчанск Харьковской области; Белогоровка, Песчаное, Серебрянское лесничество Луганской области; Колодцы, Веселое, Богдановка, Авдеевка, Новомихайловка, Владимировка Донецкой области.

Под артиллерийским огнем оказались более 140 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Информируется что в зоне ответственности ОСГВ Север на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

Отмечается, что на Северском и Слобожанском направлениях Россия сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения перебрасывания украинских войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

Сказано, что в зоне ответственности ОСГВ Хортица на Купянском направлении ВСУ отразили три атаки россиян в районах Синьковки и Петропавловки Харьковской области.

Говорится, что на Лиманском направлении украинскими военными отражены 14 атак россиян возле Макеевки, Белогоровки Луганской области и Верхнекаменского Донецкой области.

Известно, что на Бахмутском направлении ВСУ отразили 5 атак России вблизи Клищиевки и Андреевки Донецкой области.

Кроме этого, в зоне ответственности ОСГВ Таврия на Авдеевском направлении ВСУ продолжают сдерживать противника, не оставляющего попыток окружить Авдеевку. Украинские военные стойко держат оборону, нанося россиянам значительные потери. Войска Украины отбили 11 атак противника в районах Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 14 атак возле Первомайского и Невельского Донецкой области.

Также на Марьинском направлении ВСУ продолжают сдерживать россиян недалеко от Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где отбито 16 атак.

Военные поведали, что на Шахтерском направлении Россия наступательных (штурмовых) действий не вела.

Украинцам поведали, что на Запорожском направлении украинские военные отбили 10 атак россиян возле Красного, западнее Вербового и Работино Запорожской области.

Уточняется, что в зоне ответственности ОСГВ Одесса на Херсонском направлении ВСУ и дальше продолжают меры по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, россияне не оставляют попыток выбить украинские подразделения с занимаемых позиций. Противник совершил 7 безуспешных штурмовых действий на позиции украинских военных.

Добавим, что ВСУ продолжают активными действиями наносить россиянам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Ранее мы писали, что россияне жалуются, что украинские FPV-дроны не дают им нормально воевать.

Тэги: общество, Россия, война, Генштаб, ВСУ, новости Украины

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