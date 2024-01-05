Главное: Избрание ООН модели-трансгендера Манро Бергдорф в качестве защитника прав женщин в Великобритании вызвало возмущение.

Детали: Нетолерантные британские правозащитные организации удивились решению ООН назначить трансгендера Манро Бергдорф представлем интересов британок.

Беспокойство и несогласие с решением международной организации в своем адресованном ООН письме выразили представители по меньшей мере 17 правозащитных организаций.

«Мы хотим выразить наше смятение и разочарование по поводу назначения мужчины представителем структуры «ООН-женщины» в Великобритании. Женское население Великобритании превышает 33 миллиона, но вы проигнорировали всех нас и выбрали мужчину. Представлять интересы женщин должна женщина, которая желает и будет говорить о проблемах, затрагивающих женщин и девочек. Манро Бергдорф непригоден во всех отношениях», — отметили в публичном письме, призвав ООН пересмотреть свое решение»