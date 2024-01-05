Дмитрий Чезганов: задержан сынок винницкого экс-судьи

Главное: Дмитрий Чезганов, сын экс-судьи из Винницы, задержан после публикации неадекватных видео.

Детали: Сына экс-судьи из Винницы Аллы Чезгановой, Дмитрия Чезганова задержали после публикации им в соцсетях видео, на которых он оскорбляет силовиков и Зеленского и стреляет из пистолета. Об этом сообщают местные СМИ.

В частности, Дмитрий Чезганов опубликовал у себя в Instagram видео с песней, что он «е*ал СБУ, МВД и ВРУ и Зеленского лично три раза». А также, что он носит кастет и будет им «ху*рить» ТЦК.

По данным СМИ, при задержании полицейские и КОРД нашли у Дмитрия Чезганова пистолет и несколько гранат.

Мать Дмитрия Алла Чезганова ушла в отставку в 2017 году. До этого она много лет работала судьей Замостянского районного суда Винницы.