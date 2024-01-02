В Киеве обломки российской ракеты упали вблизи посольства США

Главное: Обломки ракет во время атаки РФ упали в районе посольства США в Киеве. Благо, никто не пострадал.

Детали: Обломки ракет во время атаки РФ во вторник, 2 января, упали в районе посольства США в Киеве. Об этом заявил и.о. Шевченковской районной государственной администрации г. Киева Александр Поповцев в эфире телемарафона.

По его словам, если говорить о Шевченковском районе, то сегодня есть один эпицентр — это в районе метро Дорогожичи — улицы Телиги.

«Обломки сбитой ракеты упали в парковую зону, К счастью, никто не пострадал. Имеем выбитые стекла в примерно 10 домах. Там работают коммунальные службы. А также имеем незначительные обломки ракет в районе посольства США», — отметил Поповцев.

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