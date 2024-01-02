Известный ученый спрогнозировал жуткое землетрясение в Турции

Главное: В Турции ожидается сильное землетрясение. Его предрек ученый.

Детали: Известный турецкий ученый-геофизик, профессор Овгюн Ахмет Эрджан предрек жуткое землетрясение в своей стране. Его слова цитирует Haber Global.

Эксперт говорит, что страшный катаклизм должен случиться до конца зимы.

Специалист сказал: «Я не знаю, где оно произойдет в данный момент. К сожалению, картина получается примерно такая. Она показывает, что напряжение особенно возрастает в Анатолии. Тут очень напряженная обстановка».

Он добавил: «И эта напряженность растет повсюду. Складывается несколько необычная ситуация. На самом деле, землетрясения силой 4 балла не являются сильными, но тот факт, что в разных частях страны происходят землетрясения силой более 4 баллов, то такие землетрясения заставляют людей вздрагивать».

Турок напомнил, что во время Ванского землетрясения 2011-го года напряжение сместилось в сторону Хатая, а продолжение Битлисского пояса направилось в сторону Хаккари.

Ученый отметил: «Разлом тут молчит уже долгое время. Существует разрыв землетрясений. Есть места, где землетрясения будут происходить в будущем. Тот факт, что в Хаккари одно за другим происходят землетрясения, заставил меня задуматься. Толщина земной коры в этом регионе составляет около 43 километров, и в настоящее время она сопротивляется разрыву».

Резюмируется: «Но если здесь накопится напряжение, достаточное для разрыва коры, то ожидается землетрясение силой около 7 баллов. Невозможно назвать сроки, но это регион-кандидат на разрыв. Конечно, было бы неправильно ожидать сильного землетрясения после каждого землетрясения магнитудой 4. Но с точки зрения геофизики это говорит нам: «Я иду».

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