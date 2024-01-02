В прошлом году смертность в Великобритании обновила печальный рекорд

Главное: Смертность в Великобритании обновила свой рекорд. Умерло на 53 тысячи человек больше, чем обычно.

Детали: В Великобритании фиксируется аномальная смертность. Об этом информирует Национальная служба здравоохранения.

Сказано, что в минувшем 2023-м году скончалось приблизительно на 53 тысячи человек больше, чем обычно.

Подчеркивается, что это самая высокая цифра для непандемийного года со времен Второй мировой войны.

В стране была зафиксирована рекордная смертность с 1940-го года, если не принимать в расчет пандемийные 2020-2021-е годы.

Эксперты напоминают, что в прошлом году медицинские работники в Великобритании бастовали 38 дней, что во многом способствовало такой высокой смертности.

При этом уже 3 января младшие медработники начнут самую длительную забастовку в истории медицинской службы Великобритании.

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