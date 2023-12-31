ВСУ ударили по военным объектам в Белгороде

Главное: ВСУ нанесли удар возмездия по Белгороду. В результате погибли 14 человек.

Детали: Силы безопасности и обороны ударили по военным объектам в российском Белгороде в ответ на вчерашний обстрел украинских городов. Об этом пишет «РБК-Украина» со ссылкой на свои источники.

«Это совместные мероприятия, ставшие последствиями варварских обстрелов Днепра, Харькова, Одессы и убийства мирных жителей. Мероприятия продолжаются», — рассказал источник.

МЧС РФ заявляет, что в Белгороде из-за обстрела погибли 14 человек — 9 взрослых и 1 ребенок, пострадали 108 человек, из них — 4 ребенка. В Кремле заявили, что Путину уже доложили об обстреле Белгорода.

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