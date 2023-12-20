В Украине могут дополнительно мобилизовать до полумиллиона человек

Главное: Владимир Зеленский заявил, что Главком и Генштаб предложили мобилизовать дополнительных 450-500 тысяч человек. Дополнительная мобилизация такого количества граждан может обойтись бюджету до 500 млрд гривен.

Детали: Со стороны военных поступило предложение дополнительно мобилизовать 450-500 тысяч человек. Вопрос обсуждался на Ставке верховного главнокомандующего. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции во вторник, 19 декабря.

«Главком и Генштаб обратились на уровне Ставки по мобилизации. Вопрос чувствительный. Они обратились относительно защиты нашего государства и потенциальных контрнаступательных действий... Они предложили мобилизовать дополнительных 450-500 тысяч человек», — сказал глава государства.

Зеленский признал, что это очень серьезная цифра. Он ответил военным, что для такого шага нужно больше аргументов, потому что это вопросы людей, вопросы справедливости, вопросы обороноспособности и финансов.

По его словам, создается комплексный план относительно того, что будет с миллионной армией людей и с воинами, уже два года защищающими Украину. И этот план будет изложен в законе, разрабатываемом Верховной Радой вместе с военными.

Также президент отметил, что дополнительная мобилизация такого количества граждан может обойтись бюджету до 500 млрд гривен.

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