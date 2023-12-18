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Новости > В Германии хотят вернуться к обязательному призыву в армию

В Германии хотят вернуться к обязательному призыву в армию

Александр Панько
18.12.23 16:16
162
В Германии хотят вернуться к обязательному призыву в армию

Главное: Министр обороны Германии призвал к обязательному призыву в армию. Сейчас в Германии служба в армии полностью добровольна.

Детали: Глава Министерства обороны Германии Борис Писториус призвал восстановить обязательный военный призыв в стране. Об этом сообщает BILD.

Обязательная военная служба в Германии была отменена еще в 2011 году. Это, в свою очередь, приводит к острой нехватке кадров для бундесвера.

В связи с этим Писториус предложил ввести в стране систему призыва по образцу Швеции. Там с 2017 года военнообязанными числятся все юноши и девушки.

Они проходят обследование военной комиссии на готовность к службе, но призывают лишь небольшую часть из них.

В Германии служба в армии полностью добровольна. Кроме того, женщины в ФРГ всегда были освобождены от воинской повинности по Основному закону 1949 года.

Переход к шведской модели означал бы изменение этих правил.

Немецкие военные эксперты приветствуют эту инициативу, считая, что только это позволит привлечь в Вооруженные силы Германии больше людей и преодолеть кадровый кризис.

Однако во входящей в правящую коалицию либеральной партии ВДП это уже назвали «огромным посягательством на гражданские свободы».

В тему: Германия передала Украине второй ЗРК Patriot.

Тэги: Германия, мир, армия, призыв

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