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Новости > Синоптики говорят, что в ближайшие дни погода в Украине будет грустной

Синоптики говорят, что в ближайшие дни погода в Украине будет грустной

Александр Панько
18.12.23 15:12
165
Синоптики говорят, что в ближайшие дни погода в Украине будет грустной

Главное: Погода в Украине не радует. Прогноз на 19-20 декабря.

Детали: В ближайшие дни погода не порадует украинцев. Появился прогноз Гидрометцентра.

Синоптики говоря, что во вторник, 19 декабря, на севере нашей страны пройдет небольшой дождь. На остальной территории Украины должно быть без существенных осадков.

На северо-востоке на дорогах местами гололедица, ветер западный, юго-западный, 5-10 метров в секунду. Ночью ожидается от 0 до 5 тепла, а днем плюс 3-8. В восточных и Сумской областях ночью и днем от 1 мороза до 4 тепла.

В Киеве завтра пройдет небольшой дождь, ветер западный, 5-10 метров в секунду. Ночью будет плюс 2-4, а днем 5-7 тепла.

Эксперты небесной канцелярии сообщают, что в среду, 20 декабря, в северных и северо-западных областях может пройти небольшой дождь. На остальных территориях Украины будет без осадков.

На дорогах северо-восточной части страны местами гололедица. В южной части страны ночью будет 2-7 тепла, а днем плюс 6-11. На остальной территории Украины ночью и днем от 0 до 5 тепла. В Карпатах без осадков, ночью 3-8 мороза, а днем минус 1-6. Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 метров в секунду.

В украинской столице послезавтра пройдет небольшой дождь. Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 метров в секунду. Ночью и днем будет 1-3 тепла.

В тему: Украинцам обещают, что электричество из-за сильных морозов отключать не будут.

Тэги: общество, погода, погодные условия, синоптики, новости Украины

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