Главное: Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что заболел коронавирусом. У него слабые симптомы заболевания, что позволяет ему ожидать легкого течения болезни.

Детали: Канцлер Германии Олаф Шольц заболел коронавирусом, о чем сообщил в соцсети Х.

«Это явно не тот сюрприз, которому я обрадовался. Мои текущие тесты на COVID-19 показывают две полоски», — написал он.

По словам Шольца, у него слабые симптомы заболевания, что позволяет ему надеяться на легкое течение болезни. Он также добавил, что определенное время придется поработать «за столом», то есть из дома.

Как сообщает «Укринформ», представитель федерального правительства Штеффен Гебештрайт подтвердил, что в ближайшие дни канцлер будет вынужден отказаться от личных встреч, но будет участвовать в мероприятиях в режиме онлайн.

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